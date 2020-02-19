Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за обвинений в членстве в масонской организации

ЗАГРЕБ, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в правительство прошение об отставке в связи с развернувшейся в средствах массовой информации кампании с обвинениями в членстве в масонской организации. Об этом сообщило в среду государственное информационное агентство HINA.

По словам Еленича, он исполнял обязанности в своей должности ответственно и профессионально, руководствуясь исключительно конституцией и законодательством Республики Хорватия.

Согласно информации различных местных СМИ, кампания против Еленича началась на фоне данных о якобы оказывавшемся влиянии одного из членов масонской ложи на ход расследования по делу о вымогательстве со стороны местных журналистов, которые намеревались опубликовать снимки одной из церемоний масонов.

Дражен Еленич занимал пост генерального прокурора Хорватии с 24 апреля 2018 года.