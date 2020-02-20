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Процедура импичмента Трампа

Пристайко заявил, что процедура импичмента Трампа не повлияла на отношения США и Украины

Глава МИД Украины при этом подчеркнул, что Киев рад тому, что "процедура импичмента завершилась"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что провалившаяся попытка импичмента президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном. С такой оценкой глава украинского МИД выступил в среду в интервью телеканалу Bloomberg.

Ему был задан вопрос относительно того, что он считает необходимым сделать для перезапуска отношений между США и Украиной. "Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены, - указал Пристайко, отвечая на вопрос ведущего по-английски. - Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на [двусторонние] отношения".

Пристайко при этом подчеркнул, что украинская сторона рада тому, что "процедура импичмента завершилась". "Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы, - указал глава украинского МИД. - Это то, что мы сами пытаемся делать - держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год [президентских] выборов".

Глава МИД Украины также утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он, что Вашингтон проявляет интерес в отношении Киева. По его словам, в США, помимо выходцев с Украины, есть "множество других людей, которые понимают, почему Украина оказывается в центре внимания, почему Россия атакует ее". "Мы уже шесть лет воюем с Россией только потому, что сделали тот же выбор, что и американцы - [в пользу] рыночной экономики и демократических свобод", - заявил Пристайко.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

Теги
УкраинаПроцедура импичмента Трампа
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