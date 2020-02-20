Гуайдо заявил, что в одном из штатов Венесуэлы почти сутки нет электричества

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что в штате Тачира, который находится на западе Венесуэлы, почти сутки нет электричества.

"Несмотря на угрозы диктатуры, Тачира является примером мужества. Более 21 часа без электричества, и они решили выйти на улицы [протестовать]", - написал он в среду в своем Twitter. Оппозиционер также добавил, что в скором времени его сторонники "выйдут на улицы [всей страны]".

В марте 2019 года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.