Против Моралеса начали расследование в связи с махинациями на выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ла-Паса начала расследование в отношении экс-президента Боливии Эво Моралеса по подозрению в махинациях на выборах главы государства. Об этом сообщило в среду агентство Agencia Boliviana de Información со ссылкой на генерального прокурора страны Хуана Ланчипу.

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"Нам поступила информация, что было открыто новое дело в отношении бывших властей (Эво Моралеса - прим. ТАСС) в связи с махинациями на выборах", - приводит слова генпрокурора агентство.

Как отметил Ланчипа, подозреваемыми по делу также проходит бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд экс-министров.

В настоящее время на родине в отношении Моралеса, который намерен баллотироваться в сенаторы, уже действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.