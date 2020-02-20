В Мехико протестующие таксисты устроили столкновения с полицией

МЕХИКО, 20 февраля. /ТАСС/. Акция протеста таксистов в центральной части столицы Мексики в среду переросла в столкновения с полицией. В стычке пострадали по меньшей мере шестеро участников манифестации, заявил представитель Национального движения таксистов Игнасио Родригес.

"Одного из наших шоферов, который уже лежал на земле весь в крови, полицейские били щитами, сломали ему нос и несколько лицевых костей", - цитирует Родригеса на своем сайте газета El Universal. Он добавил, что по меньшей мере двум его коллегам потребовалась госпитализация. Сведений о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не поступало.

Мексиканские таксисты не в первый раз выходят на улицы, выступая против несправедливой, как они утверждают, конкуренции со стороны мобильных приложений по заказу транспортных услуг. В начале октября 2019 года они в знак протеста перекрыли подъезды к первому терминалу аэропорта Мехико.

Та акция была крайне неодобрительно встречена мексиканскими пользователями социальных сетей. Они развернули кампанию по бойкоту услуг таксистов и вывели хештег "Неделя без такси" на первое место в национальном сегменте Twitter.