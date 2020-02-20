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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро объявил о создании комиссии для реструктуризации нефтяной отрасли

Венесуэла должна быть мировой нефтяной державой, отметил президент республики

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду объявил о создании президентской комиссии, которая займется процессом реструктуризации национальной нефтяной промышленности.

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"Создается президентская комиссия по обороне, реструктуризации и реорганизации национальной нефтяной промышленности", - заявил Мадуро во время встречи с представителями нефтяной промышленности в Каракасе, которая транслировалась по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы отметил, что в состав комиссии войдут вице-президент по вопросам экономики и финансов республики Тарек эль-Айссами и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

"Венесуэла должна быть мировой нефтяной державой", - подчеркнул Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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