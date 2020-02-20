Мадуро возложил ответственность на Гуайдо за санкции США в отношении нефтяников

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо несет ответственность за санкции США, которые были введены в отношении нефтяной промышленности Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал в среду во время встречи с нефтяниками в Каракасе.

"Его зовут Хуан Гуайдо, эта канализационная крыса, которая продает родину. <...> Он просил об этих санкциях против вас [работников нефтяной промышленности]", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Мадуро добавил, что более 84% населения страны выступают против санкций, которые США вводят в отношении Боливарианской Республики. "Более 84% венесуэльцев против политики санкций и блокады Соединенных Штатов, только 8% нерационально поддерживают эту преступную политику", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также добавил, что санкции наносят ущерб населению Боливарианской Республики. "Санкции не наносят ущерб Мадуро. Санкции наносят ущерб рабочим и в целом Венесуэле", - подчеркнул он.