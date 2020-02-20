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Политический кризис в Венесуэле

Колумбия поможет "свободной Венесуэле" вернуться в Андское сообщество

Президент Колумбии Иван Дуке заявил об этом по итогам разговора с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо

БОГОТА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии окажут содействие Венесуэле для ее возвращения в состав Андского сообщества, когда демократия победит в Боливарианской Республике. Об этом в среду заявил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в Картахене.

"Мы собираемся поддержать возвращение свободной и демократической Венесуэлы в Андское сообщество", - заявил Дуке, чьи слова приводит его пресс-служба.

Лидер Колумбии добавил, что вместе с главами МИД Боливии, Перу и Эквадора провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. "Президент Гуайдо сказал нам, что он хочет вернуть Венесуэлу в Андское сообщество", - отметил Дуке.

Андское сообщество - старейшее в Латинской Америке интеграционное объединение. В настоящее время в его состав входят четыре страны: Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор. Венесуэла вышла из состава этой организации в апреле 2006 года.

Теги
БоливияПеруКолумбияЭквадорВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, ИванГуайдо, Хуан
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