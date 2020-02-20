Великобритания, ФРГ, Турция и Франция работают над проведением нового саммита по Сирии

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания, Германия, Турция и Франция прорабатывают возможность проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

"В настоящее время идет проработка возможной даты проведения саммита между Германией, Францией, Турцией и Великобританией", - отметил глава МИД республики.

В начале декабря на полях саммита НАТО в Лондоне прошла встреча лидеров Великобритании, Германии, Франции и Турции. На ней премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились работать над тем, чтобы создать условия для безопасного, добровольного и нацеленного на долгосрочную перспективу возвращения беженцев в Сирию.

По словам Эрдогана, второй саммит Великобритании, Германии, Турции и Франции по Сирии должен состояться в феврале 2020 года.