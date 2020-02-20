МИД Китая ответил на слова Помпео о лишении аккредитации журналистов Wall Street Journal

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Аннулирование аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal не является вопросом свободы слова, как об этом говорит госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Это не вопрос свободы слова, о котором говорил Майкл Помпео", - сказал дипломат. По его словам, The Wall Street Journal опубликовала статью, которая очерняет Китай, в ней также использован расистский заголовок, который противоречит объективным фактам и нарушает профессиональную этику, что вызвало возмущение китайского народа и широкое осуждение международного сообщества".

"Господин Помпео при всяком удобном случае поднимает вопрос свободы слова, - продолжил официальный представитель ведомства. - Публикация таких откровенно дискриминационных статей, оскорбляющих конкретную страну и нацию, и отказ признать свои ошибки и принести извинения - неужели это то, что американская сторона называет свободой слова?"

"Господин Помпео, если вы считаете, что The Wall Street Journal имеет свободу срамить других, есть ли право у оскорбленных нанести ответный удар?", - резюмировал Гэн Шуан.

Как сообщил в среду МИД КНР, правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Как заявил Гэн Шуан, "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

В среду Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты осуждают действия властей КНР. По его словам, "развитые, ответственные страны понимают, что свободная пресса информирует о фактах и выражает мнения". Помпео подчеркнул, что "правильный ответ - предоставить контраргументы, а не ограничивать [свободу] слова".