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СМИ: три человека погибли при взрыве в спортклубе в Афганистане

По данным телеканала Ariana News, еще двое получили ранения

ТАСС, 20 февраля. По меньшей мере три человека погибли в результате мощного взрыва, который произошел в четверг в одном из спортивных клубов административного центра афганской провинции Нангархар, города Джелалабад. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По имеющимся данным, взрыв прогремел в зале для игры в снукер (разновидность бильярда). Еще два человека получили ранения. Они доставлены в местный госпиталь.

Как сообщил официальный представитель местных властей, тела погибших были обнаружены под обломками крыши, рухнувшей на бильярдный зал, в котором находились люди.

Полиция Джелалабада начала расследование инцидента в спортивном клубе города.

Теги
Афганистан
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