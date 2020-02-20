СМИ: три человека погибли при взрыве в спортклубе в Афганистане

ТАСС, 20 февраля. По меньшей мере три человека погибли в результате мощного взрыва, который произошел в четверг в одном из спортивных клубов административного центра афганской провинции Нангархар, города Джелалабад. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По имеющимся данным, взрыв прогремел в зале для игры в снукер (разновидность бильярда). Еще два человека получили ранения. Они доставлены в местный госпиталь.

Как сообщил официальный представитель местных властей, тела погибших были обнаружены под обломками крыши, рухнувшей на бильярдный зал, в котором находились люди.

Полиция Джелалабада начала расследование инцидента в спортивном клубе города.