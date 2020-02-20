Комиссия Сената Италии приняла резолюцию об укреплении отношений ЕС и России

РИМ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сенат Италии (верхняя палата парламента) призвал к возобновлению диалога между РФ и ЕС и пересмотру вектора отношений. Об этом говорится в одобренной сенатской комиссией по иностранным делам резолюции, поддержанной партиями правящего большинства.

Как в четверг корреспонденту ТАСС сообщил автор текста сенатор правящего "Движения "5 звезд" председатель комиссии по иностранным делам и миграции Сената Вито Петрочелли, резолюция уже направлена в МИД Италии и Совмин. "Мы таким образом рекомендуем правительству работать над укреплением отношений с РФ, в том числе в масштабе ЕС", - сказал сенатор. Он пояснил, что данный документ, принятый большинством в комиссии, не нуждается в дальнейшем одобрении в Сенате. "Обычно такие голосования проводятся для придания большей медийности, но на самом деле достаточно одобрения в комиссии, чтобы документ получил силу", - рассказал Петрочелли. Петрочелли не исключил, что подобная инициатива резолюции будет предпринята и в нижней палате. В марте в Риме должны состояться межпарламентские консультации на уровне представителей нижних палат парламентов России и Италии.

В попавшем в распоряжении ТАСС тексте, в частности, указывается, что итальянскому правительству "поручается добиваться в рамках ЕС и при взаимодействии с другими странами-членами изменения вектора отношений с Российской Федерацией в целях конструктивного сотрудничества при рассмотрении эффективности и целесообразности санкционного режима с применением точечных мер, которые не препятствуют росту двусторонних торговых обменов". Кроме того, правительству рекомендовано "сделать вклад в выработку нового подхода со стороны ЕС к диалогу с РФ в сфере политики и безопасности с учетом интересов всего континента, наращивать дипломатические усилия в целях возобновления полномасштабного диалога с РФ на всех уровнях, стимулируя переговорный процесс по урегулированию вопросов, связанных с Украиной и Грузией".

Ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Италия "выступает за стратегическую проработку укрепления сотрудничества ЕС с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Европы, в соответствии с принципом "избирательного подхода".