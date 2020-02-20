20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссия Сената Италии приняла резолюцию об укреплении отношений ЕС и России

Ранее Глава МИД Луиджи Ди Майо отметил, что Рим выступает за стратегическую проработку укрепления сотрудничества ЕС с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Европы

РИМ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сенат Италии (верхняя палата парламента) призвал к возобновлению диалога между РФ и ЕС и пересмотру вектора отношений. Об этом говорится в одобренной сенатской комиссией по иностранным делам резолюции, поддержанной партиями правящего большинства.

Как в четверг корреспонденту ТАСС сообщил автор текста сенатор правящего "Движения "5 звезд" председатель комиссии по иностранным делам и миграции Сената Вито Петрочелли, резолюция уже направлена в МИД Италии и Совмин. "Мы таким образом рекомендуем правительству работать над укреплением отношений с РФ, в том числе в масштабе ЕС", - сказал сенатор. Он пояснил, что данный документ, принятый большинством в комиссии, не нуждается в дальнейшем одобрении в Сенате. "Обычно такие голосования проводятся для придания большей медийности, но на самом деле достаточно одобрения в комиссии, чтобы документ получил силу", - рассказал Петрочелли. Петрочелли не исключил, что подобная инициатива резолюции будет предпринята и в нижней палате. В марте в Риме должны состояться межпарламентские консультации на уровне представителей нижних палат парламентов России и Италии.

В попавшем в распоряжении ТАСС тексте, в частности, указывается, что итальянскому правительству "поручается добиваться в рамках ЕС и при взаимодействии с другими странами-членами изменения вектора отношений с Российской Федерацией в целях конструктивного сотрудничества при рассмотрении эффективности и целесообразности санкционного режима с применением точечных мер, которые не препятствуют росту двусторонних торговых обменов". Кроме того, правительству рекомендовано "сделать вклад в выработку нового подхода со стороны ЕС к диалогу с РФ в сфере политики и безопасности с учетом интересов всего континента, наращивать дипломатические усилия в целях возобновления полномасштабного диалога с РФ на всех уровнях, стимулируя переговорный процесс по урегулированию вопросов, связанных с Украиной и Грузией".

Ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Италия "выступает за стратегическую проработку укрепления сотрудничества ЕС с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Европы, в соответствии с принципом "избирательного подхода".

Теги
ИталияРоссия
Реклама на ТАСС
Стрельба в Ханау
Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии
В результате стрельбы погибли 11 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС