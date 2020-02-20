Румас поблагодарил Мишустина за помощь в эвакуации граждан Белоруссии из КНР

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас направил послание главе российского правительства Михаилу Мишустину со словами благодарности за помощь в эвакуации десяти белорусских граждан, принявших решение о выезде из китайской провинции Хубэй связи с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

"Премьер-министр высказал признательность своему российскому коллеге за размещение граждан Республики Беларусь в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" Тюменской области и создание благоприятных условий их пребывания", - проинформировали в пресс-службе Совмина.

В своем послании Румас отметил, что "и в дальнейшем плодотворное взаимодействие двух стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания".

Белорусские граждане были эвакуированы из КНР 5 февраля года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации.