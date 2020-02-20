Макрон призвал участников Совбеза ООН помочь прекратить бои в сирийском Идлибе

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на участие постоянных членов Совета Безопасности ООН в прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил в Брюсселе в четверг по прибытии на внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС.

"Я бы хотел самым решительным образом осудить происходящее в Идлибе и желаю, чтобы все 27 стран ЕС могли занять прочную позицию по этому вопросу и мы могли провести новые инициативы на уровне ООН. Я прошу всех постоянных участников Совета безопасности ООН проявить ответственность. Ничто не может оправдывать нарушение международного гуманитарного права и гибель мирных жителей", - подчеркнул он.

Французский лидер заявил, что уже на протяжении нескольких недель расположенные в провинции Идлиб гуманитарные организации и медицинские учреждения подвергаются нападениям. Ответственность за происходящие боевые столкновения он возложил на сирийскую армию, осудив при этом "нападения на гражданское население".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.