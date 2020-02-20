20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Макрон призвал участников Совбеза ООН помочь прекратить бои в сирийском Идлибе

Французский лидер возложил ответственность за происходящие боевые столкновения на сирийскую армию

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на участие постоянных членов Совета Безопасности ООН в прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил в Брюсселе в четверг по прибытии на внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС.

"Я бы хотел самым решительным образом осудить происходящее в Идлибе и желаю, чтобы все 27 стран ЕС могли занять прочную позицию по этому вопросу и мы могли провести новые инициативы на уровне ООН. Я прошу всех постоянных участников Совета безопасности ООН проявить ответственность. Ничто не может оправдывать нарушение международного гуманитарного права и гибель мирных жителей", - подчеркнул он.

Французский лидер заявил, что уже на протяжении нескольких недель расположенные в провинции Идлиб гуманитарные организации и медицинские учреждения подвергаются нападениям. Ответственность за происходящие боевые столкновения он возложил на сирийскую армию, осудив при этом "нападения на гражданское население".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала масштабное наступление на войска Сирии в Саракибе и населенном пункте Нейраб, расположенном севернее Саракиба (провинция Идлиб). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
СирияФранцияКризис в СирииМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Молния
Источник: Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан РФ на полгода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС