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США пригрозили прекратить делиться разведданными с Испанией из-за Huawei

Компанию могут привлечь к работе с системами связи пятого поколения

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Власти США пригрозили, что прекратят делиться разведданными с Испанией, если к работе с системами связи пятого поколения (5G) в королевстве будут допущены китайские компании. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Роберта Стрейера, который курирует в Госдепе вопросы информационной политики и кибербезопасности.

"Обмен данными по безопасности и разведке может оказаться под угрозой", - уточнил он. "Мы не делимся информацией со странами, где в телекоммуникационных сетях есть элементы таких компаний, как Huawei и ZTE", - добавил Стрейер.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти дважды продлевали действие лицензии еще на три месяца.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.

Теги
СШАИспания
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