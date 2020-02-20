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Пентагон обеспокоен возможностью превращения экономических проектов КНР в военные базы

Речь идет о проектах в рамках экономической инициативы "Один пояс - один путь"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США обеспокоено тем, что торгово-инвестиционные проекты Китая в рамках экономической инициативы "Один пояс - один путь" могут привести к созданию Пекином своих военных баз в разных регионах мира. Об этом заявил в четверг в Конгрессе США заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Чед Сбраджиа.

"Пентагон все больше беспокоит возможность Китая превращать проекты, финансируемые в рамках инициативы "Один пояс - один путь", такие как порты, в стратегические платформы для военного доступа", - сказал он.

"В дополнение к созданию своей первой зарубежной базы в Джибути Китай, согласно сообщениям СМИ, стремится расширить присутствие своих военных баз на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. Гражданские исследовательские организации Китая также проявляют все больше активности в Арктике, что может стать первым шагом для установления в конечном счете военного присутствия и там", - подчеркнул представитель Пентагона.

"Другими словами, речь уже не о том, планирует ли НОАК создать новые зарубежные военные базы, а о том, когда именно и как они планируют это делать", - добавил Сбраджиа.

Инициатива "Один пояс - один путь" была выдвинута в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью продвижения международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского и зарубежного капиталов. На сегодняшний день к ее реализации присоединились порядка 125 государств и десятки международных организаций. Инициатива объединяет два проекта, которые были также предложены Си Цзиньпином в 2013 году: "Экономический пояс Шелкового пути" (предполагает формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора) и "Морской Шелковый путь XXI века" (развитие морских торговых путей). Ориентировочные сроки реализации проектов - 30 лет.

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