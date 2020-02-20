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Глава Евросовета приостановил саммит ЕС, чтобы провести отдельные встречи с лидерами стран

Шарль Мишель, в частности, проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель приостановил работу экстренного саммита ЕС по многолетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы, чтобы провести двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран. Об этом журналистам на полях саммита сообщил в четверг представитель Мишеля Баренд Лейц.

"Председатель Мишель приостановил саммит, чтоб провести двусторонние переговоры с лидерами", - сказал он.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран, Мишель, в частности, проведет отдельные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "На данный момент компромисса нет, позиции разные. Мишель попытается сблизить их с помощью отдельных встреч с определенными лидерами", - сказал дипломат.

В Брюсселе в четверг проходит экстренный саммит ЕС, посвященный многолетнему бюджетному плану сообщества. С 2021 года бюджет ЕС в результате выхода Великобритании потеряет €11 млрд ежегодных платежей, поскольку эта страна была вторым после Германии чистым донором сообщества. Лидеры ЕС должны принять решение, насколько в результате вырастут платежи стран-доноров и уменьшатся дотации странам - получателям европейских средств в 2021-2027 годах.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Эта система создана, чтобы гарантировать стабильность европейского бюджета и преемственность программ ЕС, невзирая на политические перемены в государствах сообщества. Утверждение каждого бюджетного плана проходит в условиях жестких противоречий между странами донорами и получателями бюджетных денег. Суммарные платежи всех стран в бюджет ЕС на завершающийся семилетний период 2014-2020 годов были запланированы на уровне €908,40 млрд в константных ценах 2011 года.

Подготовленный председательствующей в Совете ЕС Финляндией проект нового семилетнего бюджетного плана предполагает финансирование на уровне €1,087 трлн на весь семилетний срок 2021-2027 годов в константных ценах 2018 года. Это примерно 1,07% суммарного ВВП стран ЕС за семь лет. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить лимит бюджета на уровне 1% ВВП всех стран сообщества. В то же время институты ЕС предлагают довести платежи в бюджет ЕС до €1,105 трлн в ценах 2018 года, то есть 1,08% суммарного ВВП ЕС за семь лет.

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Бельгия
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