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Трамп продлил санкции в отношении бывшего руководства Ливии

Ограничения продлены на год

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкционный режим, действующий в отношении бывшего руководства Ливии и детей свергнутого главы государства Муаммара Каддафи. Об этом говорится в уведомлении американского лидера Конгрессу США, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Ситуация в Ливии продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, и необходимо принять меры для предотвращения нецелевого использования средств и других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, связанных с ними лиц, а также других людей, создающих препятствия для национального примирения в Ливии", - подчеркивается в послании Трампа законодателям. В связи с этим специальный режим, действующий с 25 февраля 2011 года, продлевается на год.

Санкции действуют на основании исполнительного указа, впервые подписанного президентом-демократом Бараком Обамой. Указ требует ежегодного продления. Согласно тексту, рестрикции вводятся против всех детей Каддафи, ключевых членов его правительства и тех, кто каким-либо образом причастен к нарушениям прав человека в Ливии.

Теги
ЛивияТрамп, Дональд
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