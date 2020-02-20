Джонсон планирует лично встретиться с Трампом лишь в июне 2020 года

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом лишь в июне этого года вместо планировавшегося ранее февраля. Это следует из распространенного в четверг вечером заявления премьерской канцелярии об итогах телефонного разговора лидеров двух стран.

"Премьер-министр разговаривал сегодня [в четверг] вечером с президентом Трампом и обсудил с ним ряд международных тем, а также вопросов, касающихся двусторонних отношений, - говорится в документе. - Лидеры вновь заявили о своей приверженности британско-американским отношениям и ждут возможности встретиться лично на июньском саммите G7 в США".

В заявлении не упоминается планировавшийся в январе, а затем отложенный на февраль визит Бориса Джонсона в США. Официально о его отмене пока не сообщалось, однако ранее на этой неделе несколько британских СМИ, ссылаясь на осведомленные источники в британском правительстве, сообщали, что поездка не состоится. В качестве причины называлась резкая критика, которой Трамп подверг Джонсона в связи с решением Великобритании допустить китайскую корпорацию Huawei к созданию неключевых элементов системы мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Соединенного Королевства.