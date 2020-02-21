Трамп заявил, что у экс-советника Стоуна "высокие шансы быть оправданным"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не планирует в самое ближайшее время подписывать указ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна, приговоренного в четверг к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Комментируя вынесенный Стоуну приговор, Трамп назвал несправедливым судебный процесс и выразил мнение, что у его экс-советника "очень высокие шансы на то, чтобы быть оправданным". "Я не собираюсь ничего делать с точки зрения полномочий, дарованных президенту США. Я хочу, чтобы процесс завершился. Думаю, это лучшее из того, что можно сделать. Я бы очень хотел видеть Роджера оправданным. <...> Я планирую пристально следить за процессом, в какой-то момент я приму решение, но к Роджеру Стоуну и ко всем должны относиться справедливо", - добавил при этом американский лидер.

В четверг суд Вашингтона приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. По данным телекомпании NBC, после отбывания наказания Стоуна ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ, кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере $20 тыс.

В последние дни многие в Вашингтоне предполагали, что Трамп может подписать указ о помиловании Стоуна после вынесения ему приговора.

Вокруг дела Стоуна в США на прошлой неделе разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.

Дело Стоуна

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.