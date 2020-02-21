Лидеры стран ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза призывают стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств, которые проводят внеочередное заседание в пятницу в Брюсселе.

"Возобновленное военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе, повлекшее за собой огромные человеческие страдания, неприемлемо. ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что стороны конфликта в Сирии должны полностью выполнить свои обязательства в рамках достигнутых в Сочи договоренностей по сирийскому урегулированию. "ЕС вновь самым решительным образом призывает все стороны обеспечить устойчивое прекращение огня, гарантировать защиту гражданского населения и полностью выполнить свои обязательства в рамках Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в нем.

Кроме того, лидеры ЕС призвали "обеспечить беспрепятственный и прямой гуманитарный доступ ко всем нуждающимся". "Ответственность за нарушения международного гуманитарного права и норм в области прав человека имеет первостепенное значение. По этой причине ЕС вновь призывает передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда. ЕС привержен усилению своей гуманитарной помощи наиболее уязвимому гражданскому населению в Идлибе", - говорится в заявлении Евросовета.