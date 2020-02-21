Трамп обсудил с Джонсоном подготовку к саммиту Группы семи

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил подготовку к саммиту Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), который пройдет в июне на американской территории. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США Дональд Трамп провел сегодня (20 февраля - прим. ТАСС) [телефонный] разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили двусторонние вопросы, включая предстоящий саммит Группы семи в июне", - отметили в Белом доме.

Трамп в декабре 2019 года объявил, что саммит пройдет в резиденции в Кэмп-Дэвиде. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин.