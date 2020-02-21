Моралес назвал антидемократическим отказ в регистрации его кандидатом в сенаторы

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес считает, что Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, выполняющий функции избиркома, нарушил демократические принципы, отклонив его заявку на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Такое мнение бывший глава государства выразил в четверг в Twitter.

"Решение ВИС - преступление против демократии. Члены суда знают, что я выполнил все требования для того, чтобы быть кандидатом", - написал он. По его мнению, "конечная цель [временных властей] - запрет партии "Движение к социализму", лидером которой он является.

Ранее председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка Моралеса на регистрацию кандидатом была отклонена. В то же время суд одобрил выдвижение сторонника экс-главы государства Луиса Арсе в президенты.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.