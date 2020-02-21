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СМИ: власти Мексики выдали США сына главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско"

Американские власти обвиняют Осегеру Гонсалеса в преступном сговоре с целью сбыта наркотиков на территории страны

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Мексики экстрадировали в США Рубена Осегеру Гонсалеса, сына главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса. Об этом в четверг вечером (утро пятницы мск) сообщила газета El Universal со ссылкой на источник во властных структурах.

Власти США обвиняют Осегеру Гонсалеса в преступном сговоре с целью сбыта наркотиков на территории страны. В сентябре 2019 года он был переведен на максимально строгий режим содержания в тюрьме города Эрмосильо в северном мексиканском штате Сонора. После завершения процедуры экстрадиции консульство США в Гвадалахаре, столице штата Халиско, предупредило находящихся там американских граждан о возможности реакции со стороны преступных сообществ и призвало их проявлять особую осторожность.

Наркокартель "Новое поколение Халиско" заявил о себе примерно в 2010 году, а к настоящему времени он превратился в одно из самых крупных и опасных организованных преступных сообществ Мексики. По оценкам властей, его ячейки действуют в значительной части регионов страны, а также на территории США, Канады и некоторых азиатских государств.

Согласно подсчетам газеты El Universal, правительство Мексики с 2015 по конец 2018 года потратило на розыск главаря этого наркокартеля порядка $350 млн, однако не добилось результатов.

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КанадаМексикаСША
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