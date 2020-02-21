Опрос: более 50% украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Жители Украины все более пессимистично оценивают перспективы развития страны. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее.

"25% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - сказано в отчете, опубликованном в пятницу на сайте центра Разумкова.

По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна в течение ближайших нескольких лет преодолеть существующие проблемы и трудности. В сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%. В то же время значительное число украинцев продолжают надеяться на улучшения в более отдаленной перспективе. Таких в сентябре было 40%, в декабре 50% и сейчас 49%. Но растет и доля пессимистов, которые уже не верят ни в ближнюю, ни в дальнюю перспективу. Если в сентябре таких было 6%, в декабре -11%, сейчас - 15%.

Существенно снизился в последние месяцы уровень доверия к правительству. Если в сентябре правительству доверяли 57%, то сейчас - только 28% респондентов. Не доверяли кабинету министров в сентябре 22%, сейчас - 64,5%. Невысоко доверие и к премьеру Алексею Гончаруку: лишь 25% опрошенных ему доверяют, 63% заявили о недоверии.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти наибольшим доверием пользуются Вооруженные силы (им доверяют 69% опрошенных), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственная пограничная служба (60%), Национальная гвардия (60%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.