20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более 50% украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

По данным исследования, 28% респондентов доверяют украинскому правительству

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Жители Украины все более пессимистично оценивают перспективы развития страны. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, более половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении и только четверть респондентов надеются на лучшее.

"25% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - сказано в отчете, опубликованном в пятницу на сайте центра Разумкова.

По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна в течение ближайших нескольких лет преодолеть существующие проблемы и трудности. В сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%. В то же время значительное число украинцев продолжают надеяться на улучшения в более отдаленной перспективе. Таких в сентябре было 40%, в декабре 50% и сейчас 49%. Но растет и доля пессимистов, которые уже не верят ни в ближнюю, ни в дальнюю перспективу. Если в сентябре таких было 6%, в декабре -11%, сейчас - 15%.

Существенно снизился в последние месяцы уровень доверия к правительству. Если в сентябре правительству доверяли 57%, то сейчас - только 28% респондентов. Не доверяли кабинету министров в сентябре 22%, сейчас - 64,5%. Невысоко доверие и к премьеру Алексею Гончаруку: лишь 25% опрошенных ему доверяют, 63% заявили о недоверии.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти наибольшим доверием пользуются Вооруженные силы (им доверяют 69% опрошенных), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственная пограничная служба (60%), Национальная гвардия (60%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Гончарук отчитался в Раде об искоренении коррупции и пообещал большую приватизацию
Премьер-министр утверждает, что у его правительства есть "генеральный план страны", это касается в том числе видения дальнейшего реформирования сферы образования и здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС