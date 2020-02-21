20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Гончарук отчитался в Раде об искоренении коррупции и пообещал большую приватизацию

Премьер-министр утверждает, что у его правительства есть "генеральный план страны", это касается в том числе видения дальнейшего реформирования сферы образования и здравоохранения

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил в Верховной раде отчет о выполнении Программы деятельности кабинета министров в 2019 году, подготовленный фирмой, которая принадлежит жене топ-менеджера компании "Нафтогаз Украины". Его выступление транслировал парламентский телеканал "Рада".

Глава правительства сообщил, что его кабмин фактически начал работу с 1 сентября прошлого года и первое, чем он занялся - это "аудитом государства". В частности, был осуществлен "аудит населения", то есть так называемая оценка фактически имеющегося количества граждан в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года по данным мобильных операторов и ряда электронных реестров. Кроме того, был проведен аудит государственных кадастров природных ресурсов страны.

Гончарук утверждает, что у его правительства есть "генеральный план страны", это касается в том числе видения дальнейшего реформирования сферы образования и здравоохранения. Премьер назвал одной из ключевых проблем украинской экономики то, что она "не мобильная", а большая ее часть находится в государственной собственности. "Нужно максимально передавать экономику эффективному частному владельцу", - заявил он. Глава правительства добавил в этой связи, что в текущем году запланировано разблокировать большую приватизацию на Украине и что к продаже уже подготовлено около 300 объектов.

Премьер похвалился, что в стране якобы полностью искоренена коррупция на высшем уровне в стране. Кроме того, стоимость государственных заимствований в национальной валюте удалось сократить вдвое - до 9%, против 20% годом ранее. "Инвестор хочет равные правила. Имеем серьезный прогресс - правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого", - заявил Гончарук.

Многие депутаты скептически откликнулись о качестве отчета правительства. Член фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина отметила, что представленный документ - "вода", а озвученная премьером информация - "его личные фантазии".

17 февраля Кабинет министров опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году и сразу же вокруг него разгорелся скандал. Оказалось, что для написания ста своих достижений за полгода кабмин привлек подрядчиков - PR-агентство. За это из бюджета заплатили 84 тысячи гривен (почти $3,5 тыс.). Исполнителем работ выступила фирма "Магонова и партнеры", собственником которой является жена Андрея Фаворова - директора по интегрированному газовому бизнесу компании "Нафтогаз Украины".

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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