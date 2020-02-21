20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Депутат Рады на сессии ПА ОБСЕ усомнился в способности Зеленского вернуть мир на Украину

Как заявил Нестор Шуфрич, украинский лидер находится под давлением радикалов

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет прекратить конфликт на юго-востоке страны, но он находится под давлением радикалов и у него может не хватить воли. Такое мнение в пятницу высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в рамках ее зимней сессии.

Он напомнил, что еще в июне 2014 года удалось организовать встречу контактной группы с участием представителей Украины, РФ, ОБСЕ, ДНР и ЛНР в Донецке. "Мы о многом договорились... но [экс-президент Украины Петр] Порошенко захотел воевать. И последствия этого трагического решения ощутила Украина и вся Европа", - сказал член украинской делегации.

"Сегодня я могу сказать, что верю в желание господина Зеленского вернуть мир в Украину. Но, к сожалению, я глубоко сомневаюсь, что у него хватит опыта, а самое главное - воли", - продолжил Шуфрич.

По мнению депутата, президент Украины "находится под влиянием и давлением праворадикалов, которые имеют мизерную поддержку" в стране. "Кроме того, основные два ведомства - оборонное и министерство иностранных дел - находятся под давлением и определенным контролем пропорошенковских кадров. В этих условиях есть глубокое сомнение, что удастся реализовать пока еще только желание президента", - констатировал парламентарий.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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