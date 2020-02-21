20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Раде заявили, что депутатам от "Слуги народа" запрещено общаться с российскими СМИ

Как отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, был случай, когда депутат пошел на эфир Первого канала, но потом признал, что "это была ошибка"

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" не могут давать комментарии российским СМИ, поскольку ранее был введен соответствующий запрет. Об этом заявила заместитель главы одноименной парламентской фракции Евгения Кравчук, в обязанности которой входит сфера коммуникаций и медиа.

"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ - на них табу. Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка", - сообщила она в интервью газете "КП в Украине".

20 октября 2019 года депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие по видеосвязи в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале. В своем выступлении он обвинил в срыве разведения cил в Донбассе "радикально настроенных националистов". Политик отметил, что ситуация вокруг реализации "формулы Штайнмайера" была спровоцирована украинскими радикалами, у которых "в целом политика заключается во вражде, в войне". Он также сообщил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с Россией "в мирную сторону", но для этого требует "равноправия и уважения".

Выступление Шевченко на российском ТВ вызвало негативную реакцию на Украине, в том числе и со стороны коллег по партии. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес депутата в черный список за "распространение недостоверной информации" и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, депутата обвинили в "манипуляции общественно значимой информацией".

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным Идлиб 21 февраля
Президент Турции считает, что происходящие в Идлибе события можно назвать войной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС