В Раде заявили, что депутатам от "Слуги народа" запрещено общаться с российскими СМИ

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" не могут давать комментарии российским СМИ, поскольку ранее был введен соответствующий запрет. Об этом заявила заместитель главы одноименной парламентской фракции Евгения Кравчук, в обязанности которой входит сфера коммуникаций и медиа.

"У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ - на них табу. Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка", - сообщила она в интервью газете "КП в Украине".

20 октября 2019 года депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие по видеосвязи в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале. В своем выступлении он обвинил в срыве разведения cил в Донбассе "радикально настроенных националистов". Политик отметил, что ситуация вокруг реализации "формулы Штайнмайера" была спровоцирована украинскими радикалами, у которых "в целом политика заключается во вражде, в войне". Он также сообщил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с Россией "в мирную сторону", но для этого требует "равноправия и уважения".

Выступление Шевченко на российском ТВ вызвало негативную реакцию на Украине, в том числе и со стороны коллег по партии. Скандальный украинский сайт "Миротворец" внес депутата в черный список за "распространение недостоверной информации" и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, депутата обвинили в "манипуляции общественно значимой информацией".