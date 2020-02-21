Генсек НАТО назвал "чрезвычайно опасными" новые российские ракеты

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. НАТО должна реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее российское оружие, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью германскому изданию Der Spiegel.

"Наши меры по сдерживанию должны оставаться достойными доверия, и это означает, что нам придется реагировать на новую реальность", - сказал он и отметил необходимость принятия мер по разоружению и улучшению контроля над вооружениями.

По оценкам Столтенберга, "новые российские ракеты чрезвычайно опасны". Это, как считает генсек НАТО, "повышает риск недопонимания".

2 августа 2019 года по инициативе США было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Об идее Макрона

Столтенберг также заявил, что не поддерживает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона провести в ЕС диалог по вопросу принятия общеевропейских мер ядерного сдерживания.

"Мы уже имеем ядерную защиту в Европе - ее обеспечивает НАТО, - отметил генсек. - У нас общие структуры командования, общие ядерные доктрины и совместные учения".

Столтенберг призвал Францию, настаивающую в альянсе на стратегической независимости своего ядерного потенциала, присоединиться к Группе ядерного планирования НАТО.

"Если французы изменят свое мнение, мы будем в любое время рады их приветствовать. Важно, чтобы НАТО как международная организация участвовала в обсуждении вопросов о ядерном сдерживании, так как атомное оружие - это серьезное дело", - сказал Столтенберг.

В начале февраля Макрон предложил европейским партнерам провести "стратегический диалог" о роли французских ядерных сил в обеспечении коллективной безопасности в Европе. После выхода Великобритании из ЕС Франция будет единственной страной сообщества, обладающей ядерным оружием.