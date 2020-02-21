"Талибан" подтвердил информацию о подписании соглашения с США 29 февраля

ТАСС, 21 февраля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о своем намерении подписать соглашение с США 29 февраля. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.

"Теперь обе стороны должны создать подходящую обстановку в области безопасности в преддверии подписания соглашения", - сказал Муджахид.

Ранее о предстоящем подписании соглашения с "Талибаном" объявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Отмечалось, что вскоре после этого состоятся внутриафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться постоянного прекращения огня на территории Афганистана.

Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 пятницы мск). В свою очередь агентство Reuters информировало о том, что действие режима продлится семь дней.

В четверг радикальное движение "Талибан" заявило, что вскоре достигнет окончательных договоренностей с властями США о снижении уровня насилия в Афганистане. В перспективе это должно позволить вывести из страны все иностранные войска. Президент США Дональд Трамп 13 февраля сообщил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Он добавил, что Соединенные Штаты "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.