Моралес обратится в международные инстанции из-за недопуска к выборам в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес обратится в международные организации из-за отказа Высшего избирательного суда (ВИС) зарегистрировать его в качестве кандидата. Об этом заявил в пятницу адвокат бывшего главы государства Рауль Феррейра.

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"Мы посоветовали господину Моралесу обратиться во все национальные и международные инстанции, чтобы защитить свое право [на участие в выборах]", - сказал он на пресс-конференции в столице Аргентины, которая предоставила Моралесу статус беженца.

"Борьба продолжается", - добавил юрист. Второй адвокат Моралеса Эухению Саффарони подтвердил, что они намерены "исчерпать все законные и демократические способы" опротестовать решение об отказе в регистрации.

По словам Феррейры, отказ ВИС противоречит решениям Конституционного суда Боливии, а также Всеобщей декларации прав человека и Американской конвенции о правах человека, которые должны главенствовать над боливийскими законами. Как считает адвокат, Моралесу не могли запретить участвовать в выборах на основании того, что он не живет в стране, так как "он был вынужден покинуть Боливию, чтобы его не убили".

Ранее председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка Моралеса на регистрацию кандидатом была отклонена. В то же время суд одобрил выдвижение сторонника экс-главы государства Луиса Арсе в президенты.

Отставка Моралеса

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.