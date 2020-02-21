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В Алжире проходят уличные марши в честь первой годовщины протестного движения

Участники 53-й подряд пятницы протестов требуют установления в стране демократического строя, освобождения политических заключенных и соблюдения властями политических свобод

РАБАТ, 21 февраля. /ТАСС/. Мирные уличные марши и манифестации, приуроченные к первой годовщине начала масштабного протестного движения "Хирак", которое стало причиной серьезных политических перемен и привело к уходу с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019), проходят в пятницу в столице и многих других крупных городах Алжира. Об этом сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algerie).

Участники 53-й подряд пятницы протестов, как и во время предыдущих многотысячных манифестаций, требуют установления в стране демократического строя и освобождения политических заключенных, соблюдения властями политических свобод. Они заявляют о своей решимости продолжать мирную борьбу до тех пор, пока их чаяния и устремления не будут воплощены в жизнь.

Большие толпы людей, размахивающих национальными флагами, идут по центральным улицам столицы - Алжира, а также Аннабы, Батны, Беджайи, Блиды, Бордж-Бу-Арреридж, Буиры, Джиджеля, Константины, Мостаганема, Орана, Сетифа, Сиди-Бель-Аббес, Тиарета, Тизи-Узу, Тлемсена, Шлефа и многих других. "Народ хочет независимости, гражданского, правового, а не военного государства!", - скандируют граждане, среди которых есть представители всех возрастных категорий.

Популярный лозунг сегодняшних акций оппозиционно настроенных алжирцев - "Движение "Хирак" требовало не праздника, а вашего ухода!" - обращен к правящей верхушке. Это ответ на подписанный в среду президентом Абдельмаджидом Теббуном указ, в соответствии с которым отныне каждый год 22 февраля будет отмечаться как Национальный день братства и сплоченности народа и армии за демократию. В документе, подписанном главой государства, говорилось, что "день 22 февраля увековечит исторический рывок народа, случившийся 22 февраля 2019 года, и будет отпразднован на всей национальной территории демонстрациями и мероприятиями, призванными укрепить узы братства и национальной сплоченности, дух солидарности между народом и армией во имя демократии".

За минувший год Алжир стал свидетелем многочисленных манифестаций и маршей во всех крупных городах страны, включая столицу, участники которых требовали скорейшей смены правящей элиты, в том числе армейской верхушки, установления правого государства, демократических принципов, повышения качества жизни, решительной борьбы с коррупцией, казнокрадством и непотизмом.

Избранный в декабре 2019 года главой государства Теббун предложил политической оппозиции и противникам режима начать диалог, перевернуть страницу прошлого и совместно включиться в строительство нового Алжира, где будут соблюдаться законы и интересы граждан. Но несмотря на призыв президента, уличные акции в алжирских городах проходят каждую неделю.

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Алжир
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