Спецпредставитель ООН считает, что переговоры по Ливии движутся в верную сторону

ТАСС, 21 февраля. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе в пятницу заявил агентству Reuters, что переговоры между сторонами конфликта в Ливии движутся в "верном направлении".

Саламе сообщил также, что в ходе переговоров стороны обсуждают меры для обеспечения безопасности в порту Триполи и безопасного авиасообщения в Ливии, в особенности в районах аэропорта Митига и аэропорта в городе Мисурата. "Мы также пытаемся оказать содействие обмену пленных обеих сторон [конфликта]", - добавил он.

Ранее официальный представитель ООН Реал Леблан сообщил, что второй раунд дискуссий в рамках Объединенного военного комитета Ливии, в который входят по пять представителей от каждой стороны конфликта, возобновится в Женеве в пятницу 26 февраля.

Второй раунд переговоров официально открылся в Женеве утром 18 февраля. Однако вечером того же дня Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа уведомило Миссию ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) о приостановке участия в работе военного комитета в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. В распространенном 19 февраля заявлении миссия выразила надежду на то, что дискуссии в Женеве возобновятся. Она осудила обстрел порта, призвав к прекращению эскалации.

Первый раунд переговоров по военным вопросам проходил в Женеве 3-8 февраля. Они нацелены на достижение долгосрочного режима прекращения огня. Посредником на переговорах выступает спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе.