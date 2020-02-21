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Следствие предложило продлить арест экс-министра финансов Армении Хачатряна

Его обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи Службы национальной безопасности (СНБ) Армении представали ходатайство в суд общей юрисдикции о продлении ареста на два месяца экс-министра финансов, бывшего главы Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, который обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"Следователи СНБ представили ходатайство о продлении ареста Хачатряна на два месяца", - сообщили из пресс-службы ведомства.

Хачатрян был арестован 30 августа 2019 года. Он обвиняется в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. Хачатрян являлся одной из ключевых политических фигур во время пребывания Сержа Саргсяна на посту президента Армении (2008-2018 годы). С 2008 по 2014 год он возглавлял Комитет государственных доходов, а с 2014 до конца 2016 года был министром финансов республики.

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Армения
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