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Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать афганские силы безопасности

При этом генсек альянса отметил, что НАТО не собирается "оставаться вечно" в Афганистане

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не собирается вечно оставаться в Афганистане, но на данном этапе будет продолжать поддерживать местные силы безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью германскому изданию Der Spiegel.

По его словам, альянс "будет и дальше поддерживать афганские силы безопасности". "Но, разумеется, мы не будем оставаться вечно ни в Ираке, ни в Афганистане. Цель - создать условия для вывода [военнослужащих]", - сказал генсек. Столтенберг отметил, что в любом случае не будет сразу сокращать численность войск в Афганистане до нуля.

Миссия "Решительная поддержка" в Афганистане началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. В Афганистане сейчас дислоцированы примерно 16 тыс. военнослужащих из стран НАТО.

Теги
АфганистанСтолтенберг, Йенс
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