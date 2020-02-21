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В Пентагоне заявили, что США пока не приняли решения по дальнейшему участию в ДОН

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтону и его союзникам нужно сделать так, чтобы России вернулась к соблюдению договора

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Американская администрация пока не приняла никакого окончательного решение по поводу дальнейшего участия в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, стенограмму его беседы с журналистами распространила в пятницу пресс-служба Пентагона.

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"Никакого официального, конечного решения не принято. В надлежащий срок мы соберемся и сделаем это - решим, какой вариант действий будет наилучшим для нашей страны", - заявил он.

По словам Эспера, он недавно обсуждал этот вопрос с союзниками по НАТО. "Нам всем пора начать указывать России на несоблюдение с ее стороны", - утверждал он. "Россия не соблюдала договор в течение многих лет <...>, и мы не можем продолжать терпеть несоблюдение<...>", - добавил Эспер.

По его мнению, США и их союзникам нужно сделать так, чтобы России "вернулась к [соблюдению] договора". "Я не занимаю ту или иную позицию в вопросе контроля над вооружениями в целом, но договоры, если мы намерены их заключать или продлевать, должны действовать в наших национальных интересах", - сказал также шеф Пентагона.

Газета The Wall Street Journal 27 октября 2019 года информировала, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

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