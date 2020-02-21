Президент Южного Судана распустил правительство страны

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир своим указом распустил в пятницу правительство страны, открыв тем самым путь к созданию 22 февраля правительства национального единства. Об этом сообщила южносуданская радиостанция Tamazuj.

Еще одним указом Салва Киир назначил лидера вооруженной оппозиции Риека Машара первым вице-президентом, что также предусмотрено мирным соглашением. Оно было подписано Кииром и Машаром более двух лет назад. Объявлено, что Машар, который дважды занимал пост вице-президента Южного Судана с 2011 по 2013 годы и в 2016 году, примет 22 февраля присягу в качестве второго высшего должностного лица государства.

В ближайшую субботу также будет проведено распределение министерских постов между сторонниками нынешнего президента и оппозицией. Состоится и назначение губернаторов 10 штатов и трех административных районов.

Окончательный компромисс между Кииром и Машаром был достигнут 20 февраля, когда президент дал согласие на проведение административной реформы и сокращение с нынешних 32 до 10 количество образующих государство штатов.

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, проведена административная реформа, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года, 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до 22 февраля 2020 года.