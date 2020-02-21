Минюст США отказался от комментариев относительно задержанной в Испании россиянки

Ранее МИД РФ сообщил, что испанская полиция задержала Красилову 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, по "неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны".

"Министерство юстиции отказывается от комментариев", - заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман в ответ на просьбу подтвердить, связано ли задержание россиянки с запросом властей Соединенных Штатов, и, если это так, предоставить подробности относительно выдвинутых против нее обвинений.

Согласно сообщению МИД РФ, Красилова является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" и прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела переданы в следственный суд. В российском ведомстве добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах. Также сообщалось о том, что посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной.

В свою очередь советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано в пятницу сообщила журналистам, что Россельхознадзор не получал официальных уведомлений или запросов о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске.