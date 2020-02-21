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Президент Мексики считает, что одного из его предшественников можно было бы отдать под суд

Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Карлоса Салинаса в масштабной приватизации госпредприятий

МЕХИКО, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Карлоса Салинаса, одного из его предшественников, в масштабной приватизации госпредприятий и счел, что его за это можно судить. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, сообщил на своем сайте телеканал Televisa.

"Салинас - отец современного неравенства [в Мексике], это он отдал принадлежавшие народу активы, - считает Лопес Обрадор. - Мы ведем расследование, оно продвигается <...>, но для того, чтобы дойти до конца, нам было бы необходимо начать его в отношении Салинаса". Этот политик руководил Мексикой с 1988 по 1994 год, во время его президентского срока в стране проводилась массовая приватизация, а также было подписано Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

В четверг Лопес Обрадор заявил, что ему неизвестно о якобы идущих следственных действиях в отношении Энрике Пеньи Ньето, которого он сменил на высшем государственном посту 1 декабря 2018 года. "Есть расследование, речь идет о процессе в отношении бывшего директора [мексиканской государственной нефтегазовой компании] Pemex ("Пемекс") [Эмилио] Лосойи, а в отношении экс-президента Пеньи, насколько мне известно, расследования нет", - сказал глава государства на пресс-конференции.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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