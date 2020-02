СМИ: Белый дом приступил к активному выявлению противников Трампа в правительстве США

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Окружение президента США Дональда Трампа приступило к активному выявлению его идеологических противников в рядах чиновников американской администрации из числа политических назначенцев. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Axios.

Согласно его данным, новый руководитель кадрового управления Белого дома Джон Макинти вызвал в четверг на ознакомительную встречу сотрудников, отвечающих за поддержание связи со всеми министерствами и ведомствами правительства США. На этом совещании Макинти отдал распоряжение о том, чтобы во всей американской администрации были выявлены те политические назначенцы, которые, предположительно, настроены против главы государства. Axios ссылается на три неназванных источника информации, знакомых с содержанием состоявшейся встречи. При этом из публикации фактически следует, что Макинти не призывал распространять чистку рядов и на кадровых сотрудников американских министерств и ведомств.

В статье также отмечается, что по-настоящему крупных кадровых изменений, как дал понять Макинти, ждать не следует до ноябрьских президентских выборов - в том случае, его они увенчаются победой Трампа. Кроме того, Макинти заявил, что причисленные к разряду идеологических врагов Трампа государственные чиновники не будут больше получать повышений по службе. "Трамп наделил Макинти, которого он считает абсолютно преданным себе человеком, полномочиями осуществить чистку [рядов администрации США], изгнав "глубокое подполье", - пишет Axios.

Сопротивление Трампу

Республиканец Трамп сталкивается в собственной стране не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое "глубокое подполье", Deep State). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на выборах 2016 года и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства. В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до "утечек" в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов.

Макинти, которому всего 29 лет, в недавнем прошлом являлся личным помощником президента Трампа. В 2018 году он был уволен Джоном Келли, который тогда возглавлял аппарат сотрудников Белого дома. Однако на днях Макинти был не только вновь принят на работу в Белый дом, но и получил там значительно более высокую и значимую должность, чем прежде.

В начале января Сенат Конгресса США оправдал Трампа, против которого демократы в Палате представителей ранее инициировали процедуру импичмента. После этого Белый дом начал увольнять ряд тех чиновников, которые фактически выступили против Трампа в ходе импичмента.

А в четверг стало известно, что своего поста лишилась и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Виктория Коутс, которую отдельные ближайшие советники Трампа считают анонимным автором книги о саботаже в правительстве решений нынешнего американского лидера.

Манифест анонима

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, являющийся активным союзником Трампа, в пятницу подтвердил, что активно ищет наряду с другими представителями Белого дома данного анонима. Он, впрочем, отказался уточнить в эфире телекомпании CNN, действительно ли считает Коутс этим лицом. "Подозреваемые повсюду", - лаконично заметил по этому поводу Наварро.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен уточнил, что Коутс, курировавшая Ближний Восток и Северную Африку, переведена на работу в Министерство энергетики Соединенных Штатов. Ее назначили помощником руководителя этого ведомства Дэна Бруйетта.

Книга анонима вышла в продажу 19 ноября и стала бестселлером. 5 сентября 2018 года The New York Times разместила манифест этого же автора, являющегося сотрудником американской администрации высокого ранга. В этой статье говорилось, что в правительстве США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией. Сразу же после этой публикации, как сообщала газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".