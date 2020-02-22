Reuters: в Facebook не видели свидетельств приписываемой РФ поддержки Сандерса в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, не видели каких-либо свидетельств того, что российская сторона якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Газета The Washington Post ранее выступила с утверждением, что представители властей США проинформировали Сандерса о якобы имевших место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило. Сандерс претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Американские чиновники в последние годы выступали с утверждениями, что лица, якобы связанные с Россией, оказывали влияние на ход выборов в США с помощью социальных сетей.

Как сообщило агентство Reuters, в Facebook не получали информации, которая бы свидетельствовала о том, что указанные попытки имели место. В Facebook пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить сообщение Reuters и предоставить подробности.