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Выборы президента США - 2020

Reuters: в Facebook не видели свидетельств приписываемой РФ поддержки Сандерса в США

Речь идет о попытках Москвы помочь сенатору от штата Вермонт в предвыборной борьбе за пост президента США
Берни Сандерс AP Photo/Damian Dovarganes
Описание
Берни Сандерс
© AP Photo/Damian Dovarganes

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, не видели каких-либо свидетельств того, что российская сторона якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Газета The Washington Post ранее выступила с утверждением, что представители властей США проинформировали Сандерса о якобы имевших место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило. Сандерс претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Американские чиновники в последние годы выступали с утверждениями, что лица, якобы связанные с Россией, оказывали влияние на ход выборов в США с помощью социальных сетей.

Как сообщило агентство Reuters, в Facebook не получали информации, которая бы свидетельствовала о том, что указанные попытки имели место. В Facebook пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить сообщение Reuters и предоставить подробности.

Теги
СШАРоссияСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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