20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Первый замгоссекретаря обсудил с Пристайко военную интеграцию Украины в Евроатлантике

Стивен Бигэн также обсудил с главой МИД Украины общую заинтересованность в мирном разрешении конфликта в стране

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко дальнейшую военную интеграцию Киева в Евроатлантике. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился сегодня (в пятницу, 21 февраля - прим. ТАСС) с главой МИД Украины Вадимом Пристайко", - отметила Ортэгус. Стороны, по ее словам, "рассмотрели возможности дальнейшей военной, инвестиционной и торговой интеграции Украины в евроатлантическое сообщество".

Бигэн и Пристайко обсудили также общую заинтересованность в мирном разрешении на Украине, отметила Ортэгус.

"Бигэн поздравил Пристайко с достижениями Украины по реформам и в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

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