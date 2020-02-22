В США заявили, что роспуск Партии будущего ставит под вопрос право голоса в Таиланде

БАНГКОК, 22 февраля. /ТАСС/. Решение о роспуске таиландской оппозиционной Партии будущего может лишить ее избирателей права голоса. Об этом говорится в размещенном в субботу заявлении посольства США в Таиланде.

"США решительно поддерживают демократическое управление во всем мире и высоко оценивают недавнее назначение Таиландом демократически избранного правительства. Хотя Соединенные Штаты не поддерживают какую-либо конкретную политическую партию в Таиланде, более 6 млн избирателей выбрали Партию будущего на выборах 24 марта. Решение о роспуске политического объединения может лишить ее избирателей права голоса и ставит под вопрос их представительство в избирательной системе Таиланда", - отмечается в заявлении.

21 февраля Конституционный суд Таиланда постановил распустить оппозиционную Партию будущего за нарушение избирательного законодательства, поскольку та приняла нелегальный заем от своего лидера Тханатхорна Чунгрунгреангкита.

Суд решил, что средства в размере 191,2 млн батов ($6,03 млн), полученные партией от ее главы, были переданы незаконно, что является нарушением основного закона о политических партиях. Суд также запретил 16 руководителям Партии будущего, в том числе ее лидеру, заниматься политической деятельностью в течение 10 лет.

Уже было объявлено о создании нового политического института - Комитета будущего, который продолжит работу ликвидированной Партии будущего.