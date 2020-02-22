Турецкий военный погиб в Идлибе

АНКАРА, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Турции погиб в результате обстрела в провинции Идлиб. Об этом сообщила в субботу администрация турецкой провинции Газиантеп.

"В результате разрыва снаряда, выпущенного силами режима [президента Сирии Башара Асада] в районе Идлиба, погиб наш военный", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации в Twitter.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на Саракиб и расположенный к северу от него населенный пункт Нейраб в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.