{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Багдаде произошла серия взрывов

Пострадали 17 человек

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек получили ранения в субботу в результате семи взрывов в столице Ирака. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

После поражения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты в Багдаде, пошли на спад. Экстремисты из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

Силовые ведомства при активной поддержке шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан. Спецслужбы Ирака еще в конце прошлого года предупреждали о том, что на фоне продолжающихся в стране с октября массовых антиправительственных протестов и беспорядков вновь активизировались разрозненные банды террористов, которые пытаются вернуть контроль над утраченными позициями в ряде провинций, а также в окрестностях Багдада.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
Акции протеста во Франции
В Лилле задержаны девять участников марша "желтых жилетов"
Пострадал один полицейский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС