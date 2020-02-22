СМИ: в Багдаде произошла серия взрывов

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек получили ранения в субботу в результате семи взрывов в столице Ирака. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

После поражения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты в Багдаде, пошли на спад. Экстремисты из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов.

Силовые ведомства при активной поддержке шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан. Спецслужбы Ирака еще в конце прошлого года предупреждали о том, что на фоне продолжающихся в стране с октября массовых антиправительственных протестов и беспорядков вновь активизировались разрозненные банды террористов, которые пытаются вернуть контроль над утраченными позициями в ряде провинций, а также в окрестностях Багдада.