Основатель Pink Floyd выступил перед участниками акции в поддержку Ассанжа в Лондоне

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщает газета Daily Mail, музыкант был в числе знаменитостей, присоединившихся к шествию сторонников Ассанжа, собравшего в субботу в Лондоне сотни людей.

Среди участников марша протеста против экстрадиции Ассанжа в США были дизайнер Вивьен Вествуд, композитор Брайан Ино и экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. К людям, прошедшим по центральным улицам Стрэнд и Уайтхолл и собравшимся на Парламентской площади, также обращались отец Ассанжа Джон Шиптон и главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссон.

"Мы живем не в свободной стране, а в обычной собачьей будке. Мы лаем и виляем хвостами по команде наших заокеанских хозяев и господ", - сказал Уотерс, высказав сомнения в независимости британской судебной системы, которой предстоит решить судьбу Ассанжа. Он также обратился к главе британского правительства Борису Джонсону с призывом прекратить судебный процесс об экстрадиции Ассанжа, доказав свою приверженность "духу Великой хартии вольностей, свободы, честной игры, демократии, свободы слова и, в особенности, свободы прессы".

Уотерс не принимал участия в концерте, которым завершилась демонстрация, однако в сентябре прошлого года на другой акции в поддержку Ассанжа музыкант исполнил знаменитую композицию группы Wish you were here ("Жаль, что тебя здесь нет").

В пятницу правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") призвала США снять все обвинения с Ассанжа, а власти Великобритании - гарантировать, что он не будет выдан Соединенным Штатам, если Вашингтон все же не пойдет навстречу этим требованиям. В Amnesty International полагают, в Соединенных Штатах основатель WikiLeaks "может столкнуться с условиями содержания, которые равносильны пыткам и другим видам жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение".

О деле Ассанжа

В настоящий момент суд Лондона готовится к тому, чтобы начать рассматривать по существу дело об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты, где тот обвиняется в преступлениях, связанных "с крупнейшим в истории США" случаем раскрытия секретной информации. Согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд отказался отпускать австралийца под залог, оставив его в тюрьме усиленного режима на юго-востоке британской столицы, где тот содержится с апреля прошлого года. Слушания по экстрадиции австралийца начнутся 24 февраля и на этом этапе продлятся неделю. Затем процесс возобновится 18 мая и займет еще три недели.