Байден считает, что Россия против его избрания кандидатом демократов в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что Россия не хочет его избрания кандидатом на пост президента от Демократической партии. Об этом он заявил в субботнем интервью телекомпании CNN, комментируя статью в газете The Washington Post о том, что Москва якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса.

"Было ясно с самого начала, что [президент России Владимир] Путин не хочет, чтобы я стал кандидатом. И [президент США] Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом", - сказал бывший вице-президент.

Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США, прежде считался лидером предвыборной гонки Демократической партии, но занял только третье место по итогам собраний партийных активистов в штате Айова 3 февраля и лишь пятое по итогам первичных выборов (праймериз) в Нью-Гэмпшире 11 февраля. Согласно опросам общественного мнения, лидером среди демократов сейчас является сенатор Берни Сандерс. В пятницу The Washington Post выступила с утверждением о том, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса о якобы имевших место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Сенатор Сандерс выразил убежденность в том, что статья была опубликована именно сейчас, чтобы ослабить его позиции перед важным этапом предвыборной кампании. В Неваде в субботу проходят собрания партийных активистов. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев.

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.