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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что предпосылок для такой меры пока нет

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Италия не будет пока приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания Совмина.

"На данный момент мы считаем, что предпосылок для такой меры (приостановки Шенгена - прим. ТАСС) нет", - сказал он. По поводу привлечения военных к соблюдению карантина глава правительства отметил, что "военные могут быть задействованы, но мы надеемся на сотрудничество и полное взаимодействие с населением". "Наша задача не допустить отдаления людей из эпицентров распространения вируса. В случае нарушения может применяться уголовное наказание", - сказал Конте. Он объявил также о приостановке любой общественной деятельности в эпицентрах распространения коронавируса.

В связи с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCov, Совмин одобрил декрет, позволяющий профильным министрам вводить запрет на ту или иную деятельность, включая учебную, коммерческую, трудовую. Как объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, в воскресенье будут отменены все спортивные события в Венето и Ломбардии, включая матчи национального чемпионата, которые могут быть перенесены. Кроме того, вводятся ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж. Меры предосторожности касаются и религиозных мероприятий - в частности, в церквях рекомендовано не обмениваться рукопожатиями в качестве символа мира.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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