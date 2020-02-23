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ЦИК Доминиканы обратился к ОАГ за помощью в расследовании причин срыва выборов

Голосование должно было состояться 16 февраля

ГАВАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Доминиканской Республики направила письмо генеральному секретарю Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро с просьбой оказать содействие в расследовании причин срыва местных выборов, которые должны были пройти в прошлое воскресенье, но оказались перенесены из-за технических проблем. Об этом в субботу сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что генеральная прокуратура в данный момент ведет расследование в отношении одного из полковников и технического сотрудника, обеспечивающего работу электронной системы голосования, из-за серьезных сбоев в которой пришлось перенести проведение голосования на 15 марта. Оба подозреваемых в саботаже задержаны.

Оппозиция между тем организовывает протестные акции возле здания Центризбиркома и в крупных городах страны, одна из наиболее масштабных манифестаций запланирована на 23 февраля. Представители 14 оппозиционных партий Доминиканской Республики настаивают на экстренной встрече с членами ЦИК.

В воскресенье в общей сложности около 7,5 млн доминиканцев в 158 муниципалитетах Доминиканы должны были на четыре года избрать мэров и вице-мэров. Их вступление в должность запланировано на 24 апреля. Спустя два часа после открытия участков глава ЦИК республики Хулио Сесар Кастаньос Гусман объявил о приостановке процесса голосования из-за технических проблем в системе электронной обработки бюллетеней.

Теги
Доминиканская Республика
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