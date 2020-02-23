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Палестино-израильский конфликт

СМИ: солдаты застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство

По данным издания "Едиот ахронот", террористы были обнаружены в южной части сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили в воскресенье двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем. Об этом сообщает газета "Едиот ахронот".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что "военнослужащие засекли двух террористов, приблизившихся к забору безопасности в южной части сектора Газа и начавших устанавливать там взрывное устройство".

"По ним был открыт огонь, было подтверждено попадание", - добавили в армейской пресс-службе.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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